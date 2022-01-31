Постпред Украины при ООН: Киев не намерен наступать ни в Донбассе, ни в Крыму

Украина не планирует наступлений ни на Крым, ни на Донбасс, ни где-либо ещё, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель этой страны Сергей Кислица. По его словам, Киев рассчитывает на то, что российская сторона предпримет "практические шаги по отводу сил от границы". Дипломат утверждает при этом, что, по мнению украинской стороны, численность военных РФ у границы составляет 130 тысяч.

"В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией", — сказал Кислица.

Дипломат заверил, что устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе — это "для Украины первый приоритет сегодня". Кислица добавил, что для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира важным предварительным условием является активизация работы "нормандского формата", в том числе на уровне лидеров четырёх стран. По его словам, украинские власти "готовы возобновить переговоры во всех форматах", то есть на всех уровнях.

Ранее Лайф сообщал, что Небензя удивился заявлениям о "ста тысячах" военных на границе с Украиной. Постпред России при ООН указал на то, что Москва таких цифр не давала. По словам дипломата, всё говорит о том, что Вашингтон готов принести Киев в жертву своим геополитическим интересам.