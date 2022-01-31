Вильфанд предупредил о тёплом феврале в европейской части России и Сибири

На востоке Европейской России, Урале и в Сибири ожидается заметное превышение температурной нормы в феврале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура на всей территории страны, кроме самого северо-востока, прогнозируется с положительной аномалией", — сказал Вильфанд РИА "Новости".

Он добавил, что на всей территории России, кроме Приволжья, Урала, Сибири и западной части Якутии, погода будет около нормы, но на положительном фоне. Отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и Камчатке. Учёный также отметил, что и "тёплый февраль" не означает монотонности погоды. Так, к примеру, в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве, Амурской области и Приморье ожидается избыток осадков.

"Дефицит осадков прогнозируется на азиатской территории России и на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Избыток будет в западных регионах европейской территории России (Архангельская область, Мурманская область, Карелия, Вологодская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Брянская, Смоленская, Курская области)", — добавил Вильфанд.