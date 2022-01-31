Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна 18-го этажа на востоке Москвы
Сообщается, что трагедия произошла на улице Лухмановской, малыш скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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На востоке Москвы погиб маленький ребёнок, выпав из окна 18-го этажа одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.
По данным агентства, трагедия произошла на улице Лухмановской. Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры 24-этажного дома и скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф сообщал о падении школьницы с 22-го этажа жилого дома. ЧП произошло в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице в Москве. По некоторым данным, восьмиклассница в состоянии лёгкого опьянения решила перелезть на соседний балкон, но не удержалась. По нашим данным, в результате падения никаких серьёзных травм девочка не получила. Известно, что школьница за неделю до инцидента выписалась из больницы, в которую попала из-за депрессивного расстройства.
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