Евросоюз согласился перечислить Украине €600 млн без предварительных условий

Киев получит первый транш от Евросоюза в размере 600 млн евро в рамках новой макрофинансовой помощи без дополнительных условий. Об этом договорились ЕС и Украина, сообщил офис украинского лидера по результатам встречи президента страны Владимира Зеленского с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", — говорится в сообщении на сайте офиса.

Общая сумма кредитного пакета составляет 1,2 млрд евро. Однако ранее Домбровскис заявлял, что для того, чтобы транш был перечислен нужно "утверждение Европарламентом и заключение меморандума с Украиной".