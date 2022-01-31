Евросоюз согласился перечислить Украине €600 млн без предварительных условий
Общая сумма кредитного пакета составляет €1,2 млрд евро. Для его выплаты ещё необходимо пройти ряд процедур, в том числе получить согласие Европарламента.
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Киев получит первый транш от Евросоюза в размере 600 млн евро в рамках новой макрофинансовой помощи без дополнительных условий. Об этом договорились ЕС и Украина, сообщил офис украинского лидера по результатам встречи президента страны Владимира Зеленского с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
"Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур", — говорится в сообщении на сайте офиса.
Общая сумма кредитного пакета составляет 1,2 млрд евро. Однако ранее Домбровскис заявлял, что для того, чтобы транш был перечислен нужно "утверждение Европарламентом и заключение меморандума с Украиной".
Как рассказывал Лайф, ранее Всемирный банк во второй раз выделил Украине 300 млн евро. Аналогичный крупный транш, направленный на реализацию реформ и восстановление от последствий пандемии, поступил Незалежной летом 2020 года.
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