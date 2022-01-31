Секретарь СНБО Украины: Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны

В случае, если Украина выполнит свои международные обязательства и реализует Минские соглашения, это приведёт к уничтожению страны. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно", — заявил Данилов в интервью AP.

Он предупредил западные страны, что давление на Киев с целью выполнения им Минских соглашений в нынешнем их виде будет "очень опасно" для страны. По мнению политика, дело во внутриполитической ситуации на Украине.

"Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает", — сказал Данилов.

Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализация власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.