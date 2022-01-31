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Секретарь СНБО Украины: Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны

По мнению политика, прежняя власть республики подписывала документы "под прицелом российских орудий", а Берлин и Париж на это смотрели.

31 января, 19:50

Фото © Facebook / Олексій Данілов

В случае, если Украина выполнит свои международные обязательства и реализует Минские соглашения, это приведёт к уничтожению страны. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно", — заявил Данилов в интервью AP.

Он предупредил западные страны, что давление на Киев с целью выполнения им Минских соглашений в нынешнем их виде будет "очень опасно" для страны. По мнению политика, дело во внутриполитической ситуации на Украине.

"Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает", — сказал Данилов.

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Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализация власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.

Лайф рассказывал, что ранее Путин в беседе с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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