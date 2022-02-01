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Школьников Ленобласти отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

А ранее в Петербурге учеников старших классов перевели на дистант и запретили им ходить в кафе, магазины и рестораны. Так в регионе борются с распространением коронавируса.

1 февраля, 09:31
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Школьники в Ленинградской области с 7 февраля уйдут на внеплановые каникулы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона. Продлятся выходные дни до 20 февраля. Отмечается, что решение принял оперштаб региона.

"Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", — указывается в записи.

В Петербурге вводят запрет на посещение детьми магазинов, кафе и ресторанов

В Петербурге вводят запрет на посещение детьми магазинов, кафе и ресторанов

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге школьников 7–11-х классов переводят на удалёнку. Такая мера из-за распространения коронавируса продлится в период с 2 по 13 февраля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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