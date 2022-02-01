Школьников Ленобласти отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

Школьники в Ленинградской области с 7 февраля уйдут на внеплановые каникулы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона. Продлятся выходные дни до 20 февраля. Отмечается, что решение принял оперштаб региона.

"Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", — указывается в записи.