Школьников Ленобласти отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля
А ранее в Петербурге учеников старших классов перевели на дистант и запретили им ходить в кафе, магазины и рестораны. Так в регионе борются с распространением коронавируса.
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Школьники в Ленинградской области с 7 февраля уйдут на внеплановые каникулы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона. Продлятся выходные дни до 20 февраля. Отмечается, что решение принял оперштаб региона.
"Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", — указывается в записи.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге школьников 7–11-х классов переводят на удалёнку. Такая мера из-за распространения коронавируса продлится в период с 2 по 13 февраля.
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