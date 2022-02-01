Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии на 100 тысяч человек

В следующие три года армия Украины должна увеличиться на 100 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

"Увеличение на протяжении следующих трёх лет численности Вооружённых сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад Вооружённых сил Украины", — сказал Зеленский, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.

Глава государства также заметил, что документ предусматривает увеличение зарплат всем военным до уровня не ниже трёх минимальных доходов, переход Незалежной к основам профессиональной армии и увеличение срока службы контрактников. Также указом разрабатывается концепция обеспечения военнослужащих, ветеранов и их семей жильём и система карьерного роста офицеров.

По словам президента, документ поможет укреплению армии, а также поспособствует наступлению и поддержанию на Украине мира.