Законопроект об ужесточении наказания за пытки могут рассмотреть в первом чтении в феврале
Депутат Крашенинников уточнил, что ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки. Ранее проект закона уже поддержали в кабмине.
Государственная дума планирует в феврале в первом чтении рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за применение представителями власти пыток. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы готовим сейчас [законопроект об ужесточении наказания за пытки] к первому чтению. <…> Мы планируем его поставить на первое чтение в феврале", — сказал он.
Крашенинников также уточнил, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены поправки.
Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными, содержащимися в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект поддержали в кабмине.
Исправительная колония № 2 УФСИН России в Забайкальском крае. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев