Законопроект об ужесточении наказания за пытки могут рассмотреть в первом чтении в феврале

Депутат Крашенинников уточнил, что ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки. Ранее проект закона уже поддержали в кабмине.

Государственная дума планирует в феврале в первом чтении рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за применение представителями власти пыток. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы готовим сейчас [законопроект об ужесточении наказания за пытки] к первому чтению. <…> Мы планируем его поставить на первое чтение в феврале", — сказал он.