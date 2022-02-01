Сенатор Цеков ответил секретарю СНБО Украины, заявившему о "невыполнимости" Минских соглашений

"Это абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину", — рассуждает он.

По словам Цекова, единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений. Он напомнил, что этот документ заключался "в интересах всех сторон".

Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".