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Сенатор Цеков ответил секретарю СНБО Украины, заявившему о "невыполнимости" Минских соглашений

В Совете Федерации считают, что провокационные заявления таких украинских чиновников, как Алексей Данилов, и разрушают страну.

1 февраля, 08:52

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков раскритиковал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Своим мнением российский сенатор поделился в беседе с RT.

"Это абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину", — рассуждает он.

По словам Цекова, единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений. Он напомнил, что этот документ заключался "в интересах всех сторон".

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Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".

Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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