Сенатор Цеков ответил секретарю СНБО Украины, заявившему о "невыполнимости" Минских соглашений
В Совете Федерации считают, что провокационные заявления таких украинских чиновников, как Алексей Данилов, и разрушают страну.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков раскритиковал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Своим мнением российский сенатор поделился в беседе с RT.
"Это абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину", — рассуждает он.
По словам Цекова, единственная возможность разрешить ситуацию в Донбассе — это соблюдение Минских соглашений. Он напомнил, что этот документ заключался "в интересах всех сторон".
Ранее Алексей Данилов во время интервью изданию Associated Press заявил, что положения Минска-2 невыполнимы для Киева, так как могут привести к полной дестабилизации Украины и якобы означают "уничтожение страны".
Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.
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