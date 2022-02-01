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Вирусолог Чепурнов спрогнозировал сроки пика заболеваемости ковидом в России

По мнению специалиста, новым штаммом заразилось уже более 90% россиян, так как вирус распространяется быстро и независимо от того, привит человек или нет.

1 февраля, 08:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пик новой волны коронавируса в России произойдёт через две–три недели, во второй половине февраля. Такое мнение выразил в беседе с Лайфом ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По мнению эксперта, в связи с появлением "омикрона" сегодня пик заболеваемости стремительно набирает обороты. Чепурнов отмечает, что новым штаммом заразилось уже более 90% россиян, так как он распространяется быстро и независимо от того, привит человек или нет.

"Другое дело, что и болеют нетяжело. С учётом того, что "омикрон" полновластвует уже месяц, и того, что прежние вспышки развивались где-то два месяца, я думаю, и здесь — хоть и волна выше — к пику мы подберёмся через две–три недели. Во второй половине февраля мы выйдем на пик", — пояснил собеседник Лайфа.

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Он добавил, что Россия является большой страной, поэтому этот процесс "размазан".

Ранее пульмонолог Пальман рассказал, какой кашель характерен для омикрон-штамма. Лёгкое течение заболевания при новой мутации даёт надежду, что когда-нибудь коронавирус станет респираторно-вирусной инфекцией, отметил врач.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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