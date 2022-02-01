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Японские медики назвали категорию людей, которые тяжело переносят"омикрон"

В медцентре Фудзимино подчёркнули, что заявления о "смягчении" этого штамма ковида далеки от того, что происходит на практике. Более половины людей из группы риска были госпитализированы с пневмонией.

1 февраля, 03:48

© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Среди пациентов в возрасте 60 лет и старше увеличивается количество фиксируемых случаев острой пневмонии после заражения штаммом кооронавируса "омикрон". К такому выводу пришли специалисты японского медицинского центра Фудзимино.

Как пишет Express, они выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы", - говорит директор медучреждения Акира Кано.

Он добавил, что острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. По его мнению, говорить о том, что "омикрон" мягче других версий ковида – преждевременно.

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А ранее Лайф писал, что инфекционист Тимаков рассказал, когда человек с "омикроном" наиболее заразен. Бывает такое, что при всех признаках заболевания ПЦР-тест выдаёт отрицательный результат, но пациент на самом деле может быть инфицирован.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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