Японские медики назвали категорию людей, которые тяжело переносят"омикрон"

Среди пациентов в возрасте 60 лет и старше увеличивается количество фиксируемых случаев острой пневмонии после заражения штаммом кооронавируса "омикрон". К такому выводу пришли специалисты японского медицинского центра Фудзимино.

Как пишет Express, они выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы", - говорит директор медучреждения Акира Кано.

Он добавил, что острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. По его мнению, говорить о том, что "омикрон" мягче других версий ковида – преждевременно.