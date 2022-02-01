Британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона"

Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об этом свидетельствуют данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Как пишет Express, среди отличительных черт BA.2 оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. А вот специфичные симптомы, по словам исследователей, ещё предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1. Специалисты рекомендуют при появлении любого из симптомов обратиться к врачу. При этом следует сдать тест на коронавирус.