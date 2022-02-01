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Британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона"

Более специфичные последствия заражением подтипом BA.2, по словам исследователей, ещё предстоит установить. Они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

1 февраля, 00:30

© Pixabay

Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об этом свидетельствуют данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Как пишет Express, среди отличительных черт BA.2 оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. А вот специфичные симптомы, по словам исследователей, ещё предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1. Специалисты рекомендуют при появлении любого из симптомов обратиться к врачу. При этом следует сдать тест на коронавирус.

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Ранее Лайф рассказывал, что иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки глобальной стабилизации ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что речь не идёт о конце пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко вырастет. То есть будут требоваться меньшие ресурсы для его контроля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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