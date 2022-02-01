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Минздрав увеличил срок годности вакцины "Эпиваккорона"

Этот период может быть ещё продлён: препарат продолжают изучать. Для сравнения, у давно применяемых вакцин от коры и оспы срок годности — два года.

1 февраля, 00:04

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Министерство здравоохранения РФ увеличило срок годности российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". В зависимости от производственной площадки, он составляет 9 и 10 месяцев. Об этом сообщили в центре "Вектор".

"Срок годности составляет для вакцины „Эпиваккорона“, изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" — 9 месяцев", — приводит ТАСС сообщение "Вектора".

Там пояснили, что срок годности препаратов продлили по результатам изучения стабильности вакцины. Решение ведомства было получено 10 декабря. Министерство утвердило соответствующие изменения в инструкции по применению вакцины.

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Лайф рассказывал, что ранее ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида — "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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