Минздрав увеличил срок годности вакцины "Эпиваккорона"

Министерство здравоохранения РФ увеличило срок годности российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". В зависимости от производственной площадки, он составляет 9 и 10 месяцев. Об этом сообщили в центре "Вектор".

"Срок годности составляет для вакцины „Эпиваккорона“, изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" — 9 месяцев", — приводит ТАСС сообщение "Вектора".

Там пояснили, что срок годности препаратов продлили по результатам изучения стабильности вакцины. Решение ведомства было получено 10 декабря. Министерство утвердило соответствующие изменения в инструкции по применению вакцины.