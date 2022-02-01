Невролог Сагалова предупредила о риске получить тендовагинит из-за смартфона
Большой палец эволюционно не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне. Сейчас он вынужден перерабатывать.
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Частое использование смартфона может вызвать воспаление сухожилия (тендовагинит), координирующего работу большого пальца. Об этом рассказала невролог экосистемы медицинских сервисов BestDoctor Алла Сагалова.
"Это проблема, с которой неожиданно столкнулось поколение Z из-за избыточного использования смартфона. Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию", — заявила Сагалова в беседе с "Газетой.ru".
Невролог поясняет, что функция большого пальца изменилась, когда в обиход вошли смартфоны и, соответственно, изменилась нагрузка на мышцы этой области. Первые симптомы выглядят так: через два-три часа непрерывного скроллинга или набора текста может начать "потягивать" мышцу у основания большого пальца ведущей руки. Если ничего не предпринимать, то боль может распространиться вверх по руке и привести к проблемам с мышцами шейного позвонка.
"В дальнейшем симптоматика будет нарастать и беспокоить даже при краткосрочном использовании смартфона. Диагностика простая: достаточно использовать методику тестирования Финкельштейна", — сказала Алла Сагалова.
А ранее Лайф писал, что грязь на смартфонах может привести к ушным болезням. Гаджеты и чехлы следует очищать ежедневно при помощи салфеток, спонжей и спиртовых спреев.
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