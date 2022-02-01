Псаки подтвердила, что США подготовили санкции "против российских элит и их семей"

Власти США подготовили санкции против представителей российской элиты и членов их семей на случай, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала сообщения западных СМИ о готовности Вашингтона на соответствующие шаги.

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдёт на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами", — сказала Псаки.

Она пояснила, что США считают людей, которые "входят в ближний круг Кремля" и играют роль в "выработке правительством решений" "как минимум причастными" к политике, которую проводит Кремль. Как считают в Белом доме, многие из этих лиц особо уязвимы, поскольку имеют глубокие финансовые связи с Западом.