Псаки подтвердила, что США подготовили санкции "против российских элит и их семей"
Вашингтон грозится ввести эти меры давления в действие, если Россия предпримет акт агрессии против Украины. Поддержать в этом США готовы и их партнёры.
Джен Псаки © ТАСС \ picture alliance \ Consolidated
Власти США подготовили санкции против представителей российской элиты и членов их семей на случай, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала сообщения западных СМИ о готовности Вашингтона на соответствующие шаги.
"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдёт на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнёрами", — сказала Псаки.
Она пояснила, что США считают людей, которые "входят в ближний круг Кремля" и играют роль в "выработке правительством решений" "как минимум причастными" к политике, которую проводит Кремль. Как считают в Белом доме, многие из этих лиц особо уязвимы, поскольку имеют глубокие финансовые связи с Западом.
Ранее Лайф писал, что в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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