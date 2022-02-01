Газета Quartz: Жёсткие санкции против России повысят цену ключевых товаров на планете
Обозреватель Тим Макдонелл убеждён, что рестрикции могут сделать дороже, к примеру, хлеб и автомобили. Аналитик считает, что инфляция ускорится.
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Ряд ключевых товаров на планете резко подскочит в цене, если Соединённые Штаты введут жёсткие санкции против России. Так считает обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. Аналитик прогнозирует, что ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков.
"Это рискованный гамбит против ключевого экспортёра топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей", — заметил Макдонелл в статье о последствиях санкций.
Даже если рестрикции не коснутся перечисленных отраслей, они повлияют на экспорт из России, убеждён Макдонелл. Цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии, указывает автор статьи. Журналист сетует, что в случае санкционной войны США против Москвы инфляция на планете ускорится.
Ранее Лайф сообщал, что Нед Прайс объяснил, почему США не хотят заранее раскрывать все возможные санкции. По мнению администрации Белого дома, не в интересах Соединённых Штатов сообщать о подготовке тех или иных действий, потому что иначе они могут потерять эффективность.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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