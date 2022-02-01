Газета Quartz: Жёсткие санкции против России повысят цену ключевых товаров на планете

Ряд ключевых товаров на планете резко подскочит в цене, если Соединённые Штаты введут жёсткие санкции против России. Так считает обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. Аналитик прогнозирует, что ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков.

"Это рискованный гамбит против ключевого экспортёра топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей", — заметил Макдонелл в статье о последствиях санкций.

Даже если рестрикции не коснутся перечисленных отраслей, они повлияют на экспорт из России, убеждён Макдонелл. Цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии, указывает автор статьи. Журналист сетует, что в случае санкционной войны США против Москвы инфляция на планете ускорится.