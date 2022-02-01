В Кирове камера сняла, как женщина-водитель на ровном месте перевернула машину

Пьяная жительница Кирова перевернулась на своём авто на ровной дороге © LIFE

В Кирове на улице Ленина камера наблюдения сняла, как женщина-водитель перевернула легковушку "Киа-Спектра" буквально на ровном месте — при отсутствии препятствий на её пути. К счастью, травм никто не получил, даже виновница отделалась лишь лёгким испугом.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель без каких-либо причин съехал на обочину, где автомобиль, как на трамплине, который используется для съёмок эффектных сцен в боевиках, подпрыгнул и лёг на дорогу вверх колёсами. "Спектра" чудом не зацепила встречные машины. У полицейских, которые прибыли к месту ЧП, появились подозрения, что женщина нетрезвая, и тест в наркодиспансере это подтвердил. В салоне нашли разбитую бутылку спиртного и рюмки.

Женщину теперь ожидает суд, где будет решаться вопрос не только о штрафе, но и о лишении её водительских прав. Автомобиль на эвакуатор погрузили, как он был, колёсами вверх.