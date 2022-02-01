В Кирове камера сняла, как женщина-водитель на ровном месте перевернула машину
Помятый автомобиль на эвакуатор так и погрузили — колёсами вверх. Обошлось без жертв. Виновнице теперь грозит лишение прав.
© LIFE
Пьяная жительница Кирова перевернулась на своём авто на ровной дороге © LIFE
В Кирове на улице Ленина камера наблюдения сняла, как женщина-водитель перевернула легковушку "Киа-Спектра" буквально на ровном месте — при отсутствии препятствий на её пути. К счастью, травм никто не получил, даже виновница отделалась лишь лёгким испугом.
На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что водитель без каких-либо причин съехал на обочину, где автомобиль, как на трамплине, который используется для съёмок эффектных сцен в боевиках, подпрыгнул и лёг на дорогу вверх колёсами. "Спектра" чудом не зацепила встречные машины. У полицейских, которые прибыли к месту ЧП, появились подозрения, что женщина нетрезвая, и тест в наркодиспансере это подтвердил. В салоне нашли разбитую бутылку спиртного и рюмки.
Женщину теперь ожидает суд, где будет решаться вопрос не только о штрафе, но и о лишении её водительских прав. Автомобиль на эвакуатор погрузили, как он был, колёсами вверх.
А ранее Лайф писал, что в Подмосковье пьяный водитель специально сбил соседку и оставил её умирать на морозе. Очевидцы, которые заметили пострадавшую на обочине, срочно вызвали скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.
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