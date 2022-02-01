Нед Прайс объяснил, почему США не хотят заранее раскрывать все возможные санкции
По мнению администрации Белого дома, не в интересах Соединённых Штатов сообщать о подготовке тех или иных действий, потому что иначе они могут потерять эффективность.
Нед Прайс © ТАСС / АР
Администрация США не намерена заранее раскрывать суть всех санкций, которые могут ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.
Представитель дипведомства пояснил, что это делается для того, чтобы не дать Москве возможности подготовиться и смягчить воздействие возможных мер давления.
"Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнёрами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций", — пояснил Нед Прайс.
Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
Комментариев: 0