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Нед Прайс объяснил, почему США не хотят заранее раскрывать все возможные санкции

По мнению администрации Белого дома, не в интересах Соединённых Штатов сообщать о подготовке тех или иных действий, потому что иначе они могут потерять эффективность.

31 января, 21:17

Нед Прайс © ТАСС / АР

Администрация США не намерена заранее раскрывать суть всех санкций, которые могут ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель дипведомства пояснил, что это делается для того, чтобы не дать Москве возможности подготовиться и смягчить воздействие возможных мер давления.

"Нас спрашивали, почему мы не приводим больше конкретики относительно санкций, которые мы готовим и подготовили с нашими союзниками и партнёрами. Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст РФ возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций", пояснил Нед Прайс.

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Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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