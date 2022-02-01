Нед Прайс объяснил, почему США не хотят заранее раскрывать все возможные санкции

Администрация США не намерена заранее раскрывать суть всех санкций, которые могут ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель дипведомства пояснил, что это делается для того, чтобы не дать Москве возможности подготовиться и смягчить воздействие возможных мер давления.