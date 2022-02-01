Глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину

В преддверии запланированной на 1 февраля поездки в Киев глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.

"Сегодня вечером сданный мной анализ на ковид дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", — написала Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

Заразившиеся коронавирусом в Великобритании должны находиться на самоизоляции семь дней независимо от уровня и срока вакцинации. Соответственно, министр не попадает на международную встречу на Украине.

Как ранее сообщил Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном 1 февраля. А также глава британского МИД планировала вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву на следующей неделе.