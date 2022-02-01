Глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину
Киев министр иностранных дел планировала посетить вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. Там ждут приезда ещё нескольких глав правительств.
Фото © Twitter / Лиз Трасс
В преддверии запланированной на 1 февраля поездки в Киев глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.
"Сегодня вечером сданный мной анализ на ковид дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", — написала Лиз Трасс на своей странице в Twitter.
Заразившиеся коронавирусом в Великобритании должны находиться на самоизоляции семь дней независимо от уровня и срока вакцинации. Соответственно, министр не попадает на международную встречу на Украине.
Как ранее сообщил Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном 1 февраля. А также глава британского МИД планировала
вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву на следующей неделе.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это". 23 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву. Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.
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