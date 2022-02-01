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Глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину

Киев министр иностранных дел планировала посетить вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном. Там ждут приезда ещё нескольких глав правительств.

31 января, 21:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/trussliz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лиз Трасс</a></p>

Фото © Twitter / Лиз Трасс

В преддверии запланированной на 1 февраля поездки в Киев глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. Министр заявила, что некоторое время будет работать в режиме самоизоляции.

"Сегодня вечером сданный мной анализ на ковид дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции", — написала Лиз Трасс на своей странице в Twitter.

Заразившиеся коронавирусом в Великобритании должны находиться на самоизоляции семь дней независимо от уровня и срока вакцинации. Соответственно, министр не попадает на международную встречу на Украине.

Джонсон поручил главам МИДа и Минобороны улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву

Джонсон поручил главам МИДа и Минобороны улучшить отношения с РФ в ходе визитов в Москву

Как ранее сообщил Лайф, Лиз Трасс должна была совершить поездку в Киев с премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном 1 февраля. А также глава британского МИД планировала

вместе с главой Минобороны Британии посетить Москву на следующей неделе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 января сообщил о решении посетить Москву в ближайшее время. Говоря о планах по "вторжению на Украину", которые Запад приписывает Москве, он заявил, что "есть вероятность остановить это". 23 января представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву. Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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