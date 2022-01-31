Sony объявила о покупке студии Bungie, создавшей Halo и Destiny
Отмечается, что разработчики сохранят независимость и свободу творчества. На фоне сделки акции японской корпорации на торгах Нью-Йоркской биржи выросли 6,05%.
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Японская корпорация Sony, производитель игровых приставок PlayStation, объявила о приобретении американской студии Bungie — создательницы ставших культовыми серий игр Halo и Destiny. При этом отмечается, что разработчики сохранят независимость, возможность издаваться на разных игровых платформах и "будут пользоваться свободой творчества".
"Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE", — сообщает Sony Interactive Entertainment.
Сумма сделки составила $3,6 млрд (около 266,4 млрд рублей). На фоне сообщения Sony её акции на торгах Нью-Йоркской биржи выросли на 6,05%, до $113,3 (около 8,3 тысяч рублей). Но позже бумаги подешевели до $111,4 (около 8,2 тысяч рублей). Примечательно, что японская корпорация объявила о покупке Bungie всего через несколько недель после анонса её главным конкурентом другой значимой сделки.
Ранее Лайф сообщал о том, что Microsoft, анонсировал приобретение Activision Blizzard за $68,7 млрд (около 5,08 триллиона рулей). После публикации информации о сделке акции IT-гиганта упали на 1,8%, а бумаги производителя видеоигр выросли примерно на треть.
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