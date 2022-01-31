Sony объявила о покупке студии Bungie, создавшей Halo и Destiny

Японская корпорация Sony, производитель игровых приставок PlayStation, объявила о приобретении американской студии Bungie — создательницы ставших культовыми серий игр Halo и Destiny. При этом отмечается, что разработчики сохранят независимость, возможность издаваться на разных игровых платформах и "будут пользоваться свободой творчества".

"Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE", — сообщает Sony Interactive Entertainment.

Сумма сделки составила $3,6 млрд (около 266,4 млрд рублей). На фоне сообщения Sony её акции на торгах Нью-Йоркской биржи выросли на 6,05%, до $113,3 (около 8,3 тысяч рублей). Но позже бумаги подешевели до $111,4 (около 8,2 тысяч рублей). Примечательно, что японская корпорация объявила о покупке Bungie всего через несколько недель после анонса её главным конкурентом другой значимой сделки.