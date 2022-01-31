Кёрби заявил, что приказа о переброске войск США в Европу не поступало

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кёрби заявил, что приказа о начале переброски американских войск в Европу не поступало. Такое пояснение он дал, комментируя недавнее сообщение Белого дома, в котором президент Джо Байден анонсировал переброску в Восточную Европу военнослужащих стран НАТО. Как отмечалось, это должно произойти "в ближайшее время".

Джон Кёрби добавил, что США продолжат военные поставки на Украину в ближайшие дни.