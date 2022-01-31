Кёрби заявил, что приказа о переброске войск США в Европу не поступало
Ранее президент США Джо Байден анонсировал отправку туда небольшого контингента войск. Пресс-секретарь Пентагона также сообщил о ближайших военных поставках на Украину.
Джон Кёрби © ТАСС / AP
Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кёрби заявил, что приказа о начале переброски американских войск в Европу не поступало. Такое пояснение он дал, комментируя недавнее сообщение Белого дома, в котором президент Джо Байден анонсировал переброску в Восточную Европу военнослужащих стран НАТО. Как отмечалось, это должно произойти "в ближайшее время".
Джон Кёрби добавил, что США продолжат военные поставки на Украину в ближайшие дни.
Напомним, 22 и 24 января на Украину прибыли самолёты с американской военной помощью. Первый из них привёз 90 тонн оружия и боеприпасов, а второй — 80. 28 января лайнер США доставил в Киев ещё 81 тонну боеприпасов различного калибра. По данным СМИ, Вашингтон в общей сложности планирует поставить Незалежной военную помощь 45 авиарейсами.
Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил, что США отправят в Восточную Европу небольшой контингент войск. Численность американский президент не назвал, а на вопрос журналистов о том, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, ответил отрицательно.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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