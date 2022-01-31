Вокалиста BTS Пак Чи Мина прооперировали на фоне ковида
Отмечается, что этот певец как минимум четвёртый из семи участников музыкального коллектива, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Фото © VK / PARK JIMIN
На фоне положительного теста на коронавирус вокалиста и танцора южнокорейской кей-поп-группы BTS Пак Чи Мина госпитализировали с воспалением аппендикса. 26-летний артист жаловался на острую боль в животе и горле.
Как пишет Reuters со ссылкой на менеджерское агентство Big Hit Music, Пак попал в больницу 30 января. Сегодня он перенёс хирургическое вмешательство на аппендиксе. Сообщается, что ковид у звезды протекает легко. Артист ещё несколько дней проведёт в больнице. Он как минимум четвёртый из семи участников BTS, заразившихся ковидом.
"Операция прошла успешно, Чи Мин восстанавливается после процедур", — заявили в Big Hit Music.
Ранее Лайф сообщал, что актёра Бориса Щербакова снова госпитализировали с коронавирусом. В прошлом году у артиста дважды диагностировали пневмонию. Сейчас 72-летний актёр обратился к врачам с жалобами на сильную слабость и кашель.
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