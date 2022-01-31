Вокалиста BTS Пак Чи Мина прооперировали на фоне ковида

На фоне положительного теста на коронавирус вокалиста и танцора южнокорейской кей-поп-группы BTS Пак Чи Мина госпитализировали с воспалением аппендикса. 26-летний артист жаловался на острую боль в животе и горле.

Как пишет Reuters со ссылкой на менеджерское агентство Big Hit Music, Пак попал в больницу 30 января. Сегодня он перенёс хирургическое вмешательство на аппендиксе. Сообщается, что ковид у звезды протекает легко. Артист ещё несколько дней проведёт в больнице. Он как минимум четвёртый из семи участников BTS, заразившихся ковидом.

"Операция прошла успешно, Чи Мин восстанавливается после процедур", — заявили в Big Hit Music.