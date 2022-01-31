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Вокалиста BTS Пак Чи Мина прооперировали на фоне ковида

Отмечается, что этот певец как минимум четвёртый из семи участников музыкального коллектива, заразившихся коронавирусной инфекцией.

31 января, 20:04
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-54948986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PARK JIMIN</a></p>

Фото © VK / PARK JIMIN

На фоне положительного теста на коронавирус вокалиста и танцора южнокорейской кей-поп-группы BTS Пак Чи Мина госпитализировали с воспалением аппендикса. 26-летний артист жаловался на острую боль в животе и горле.

Как пишет Reuters со ссылкой на менеджерское агентство Big Hit Music, Пак попал в больницу 30 января. Сегодня он перенёс хирургическое вмешательство на аппендиксе. Сообщается, что ковид у звезды протекает легко. Артист ещё несколько дней проведёт в больнице. Он как минимум четвёртый из семи участников BTS, заразившихся ковидом.

"Операция прошла успешно, Чи Мин восстанавливается после процедур", — заявили в Big Hit Music.

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Ранее Лайф сообщал, что актёра Бориса Щербакова снова госпитализировали с коронавирусом. В прошлом году у артиста дважды диагностировали пневмонию. Сейчас 72-летний актёр обратился к врачам с жалобами на сильную слабость и кашель.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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