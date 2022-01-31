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Отомстил бывшей сожительнице: Причиной пожара в девятиэтажке на юге Москвы оказался поджог

Тогда двое бесстрашных парней спасли девушку — помогли ей спуститься на один этаж из комнаты, которая уже была затянута чёрным дымом.

31 января, 20:27

Мужчины спасли девушку из горящей квартиры в Москве. Видео © VK / Елена Ряховская

Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в столичном районе Южное Чертаново стал поджог. К такому выводу СК пришёл в ходе предварительного следствия. Задержан и подозреваемый: неоднократно судимый 42-летний мужчина.

Подозреваемый в поджоге квартиры в Южном Чертанове © SHOT

Подозреваемый в поджоге квартиры в Южном Чертанове © SHOT

"В ходе допроса он сообщил следствию, что принёс к двери личные вещи бывший сожительницы, поджёг и ушёл из подъезда", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.

Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик

Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик

Фигурант задержан по статье 91 УПК РФ, а обвинение ему предъявили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В ближайшее время следствие обратится в суд для ареста обвиняемого.

Лайф рассказывал, что этот пожар произошёл в Москве 29 января в жилом доме в районе Южное Чертаново. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребёнка. Пострадали два человека — парень и девушка. Последнюю спасли соседи снизу — помогли ей спуститься через окно из задымлённой комнаты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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