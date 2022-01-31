Отомстил бывшей сожительнице: Причиной пожара в девятиэтажке на юге Москвы оказался поджог

Мужчины спасли девушку из горящей квартиры в Москве. Видео © VK / Елена Ряховская

Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в столичном районе Южное Чертаново стал поджог. К такому выводу СК пришёл в ходе предварительного следствия. Задержан и подозреваемый: неоднократно судимый 42-летний мужчина.

Подозреваемый в поджоге квартиры в Южном Чертанове © SHOT

"В ходе допроса он сообщил следствию, что принёс к двери личные вещи бывший сожительницы, поджёг и ушёл из подъезда", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.

Фигурант задержан по статье 91 УПК РФ, а обвинение ему предъявили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В ближайшее время следствие обратится в суд для ареста обвиняемого.