Отомстил бывшей сожительнице: Причиной пожара в девятиэтажке на юге Москвы оказался поджог
Тогда двое бесстрашных парней спасли девушку — помогли ей спуститься на один этаж из комнаты, которая уже была затянута чёрным дымом.
Мужчины спасли девушку из горящей квартиры в Москве. Видео © VK / Елена Ряховская
Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в столичном районе Южное Чертаново стал поджог. К такому выводу СК пришёл в ходе предварительного следствия. Задержан и подозреваемый: неоднократно судимый 42-летний мужчина.
Подозреваемый в поджоге квартиры в Южном Чертанове © SHOT
"В ходе допроса он сообщил следствию, что принёс к двери личные вещи бывший сожительницы, поджёг и ушёл из подъезда", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.
Фигурант задержан по статье 91 УПК РФ, а обвинение ему предъявили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В ближайшее время следствие обратится в суд для ареста обвиняемого.
Лайф рассказывал, что этот пожар произошёл в Москве 29 января в жилом доме в районе Южное Чертаново. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребёнка. Пострадали два человека — парень и девушка. Последнюю спасли соседи снизу — помогли ей спуститься через окно из задымлённой комнаты.
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