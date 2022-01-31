Байден заявил о готовности США к любому развитию событий по Украине

Власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но готовы к любому варианту развития событий. Об этом заявил в понедельник президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Мы продолжаем призывать к дипломатии как к лучшему пути вперёд, но, учитывая продолжающееся наращивание Россией своих сил близ Украины, мы готовы [ко всему], что бы ни случилось", — сказал Байден в Белом доме на встрече с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.