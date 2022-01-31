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Байден заявил о готовности США к любому развитию событий по Украине

Американский лидер по-прежнему продолжает утверждать, что Россия наращивает силы на границе. При этом он отмечает, что надеется на мирное урегулирование ситуации.

31 января, 20:57

Джо Байден © Facebook / Joe Biden

Власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но готовы к любому варианту развития событий. Об этом заявил в понедельник президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Мы продолжаем призывать к дипломатии как к лучшему пути вперёд, но, учитывая продолжающееся наращивание Россией своих сил близ Украины, мы готовы [ко всему], что бы ни случилось", — сказал Байден в Белом доме на встрече с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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Лайф ранее писал, что в последнее время в западных СМИ и усилиями ряда политиков нагнетается обстановка вокруг Украины: они утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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