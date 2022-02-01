Иммунолог Болибок заявил о способности "омикрона" вызывать проблемы со зрением

После перенесённого ковида, вызванного новым штаммом коронавируса "омикрон", у пациента может ухудшиться зрение и появиться сыпь на теле. Об этом рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. Он уточнил, что это касается юного поколения.

"У группы юных пациентов при постковиде чаще стали возникать скотомы или микротромбозы глаза. Также маленькие пациенты часто жалуются на возникновение расстройства желудочно-кишечного тракта, но это наблюдалось и ранее", — рассказал Болибок.

В беседе с "Вечерней Москвой" он подчеркнул, что в России говорить о постковидном синдроме у заражённых "омикроном" пока преждевременно. Подъём заболеваемости зафиксировали где-то 10–12 января.

"То есть не прошло и месяца, чтобы дать максимально компетентную оценку тому, какие нежелательные последствия возникают после перенесённой инфекции", — поясняет Владимир Болибок.

Он напомнил о данных зарубежных учёных о том, что при ковиде наблюдается длительное восстановление обонятельных способностей и вкусовых ощущений. Иммунолог при этом обратил внимание, что при "омикроне" человек теряет нюх и вкус уже практически на последней стадии лечения. Раньше же эти функции организма пропадали на первых этапах заражения.

В отдельных случаях после "омикрона", подчеркнул врач, у человека долго может наблюдаться туман в голове, слабость, суставные и мышечные боли, а также выпадение волос.