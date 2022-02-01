В России с 1 февраля вырастет размер пособий, пенсий и маткапитала

Материнский капитал, пенсии и ряд социальных пособий проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Это повышение коснётся свыше 16 млн россиян. Также с февраля свыше 30,7 млн неработающих пенсионеров получат проиндексированную с 1 января пенсию. Её страховая часть по старости вырастет на 8,6%.

На 8,4% вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Так, размер единовременного пособия при рождении ребёнка увеличится с 18 886,32 руб. до 20 472,77 руб. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет увеличится с 7082,85 руб. до 7677,81 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет с 29 600,48 руб. до 31 282 руб.

Размер материнского капитала после индексации на 8,4% на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого.