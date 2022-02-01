США оставили только "несколько недель" на переговоры по иранской ядерной сделке
В Вашингтоне заявили, что Тегеран в течение короткого срока способен наработать материал в объёме, достаточном для создания одного боезаряда.
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На достижение договорённости по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются не месяцы, а лишь "несколько недель", считают американские власти. По истечении этого срока вернуться к соглашению будет уже невозможно, полагают там.
"После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало", — заявил на спецбрифинге, посвящённом переговорам по СВПД в Вене, представитель Госдепартамента США высокого ранга.
Он также сообщил, что власти США согласны с выводами экспертов о том, что Иран в течение недель способен наработать ядерный материал в объёме, достаточном для создания одного боезаряда. При этом заявил, что есть некоторая информация, которую раскрыть не может, но призвал обратиться к тому, о чём говорят различные исследовательские центры.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января в Вене состоялись очередные переговоры по иранской ядерной сделке. Стороны тогда были настроены завершить работу к началу февраля.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20% — то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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