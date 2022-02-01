США оставили только "несколько недель" на переговоры по иранской ядерной сделке

На достижение договорённости по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются не месяцы, а лишь "несколько недель", считают американские власти. По истечении этого срока вернуться к соглашению будет уже невозможно, полагают там.

"После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало", — заявил на спецбрифинге, посвящённом переговорам по СВПД в Вене, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Он также сообщил, что власти США согласны с выводами экспертов о том, что Иран в течение недель способен наработать ядерный материал в объёме, достаточном для создания одного боезаряда. При этом заявил, что есть некоторая информация, которую раскрыть не может, но призвал обратиться к тому, о чём говорят различные исследовательские центры.