Дерматолог Жабоева рассказала о связи между иммунитетом и состоянием кожи рук

Царапины и микротрещины на руках отрицательно сказываются на общем состоянии иммунитета. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

В беседе с радио Sputnik, она пояснила, что на фоне охлаждения и пониженной влажности кожи происходит нарушение кожного барьера, в результате чего начинаются сухость, шелушение, могут появляться микротрещины и микротравмы. Относится к этому легкомысленно нельзя, предупреждает специалист.

"Когда у человека есть микротравмы, в том числе на руках, они могут стать входными воротами для любой инфекции: как бактериальной, так и вирусной. Если не будет достаточного ухода, микротрещины, царапины могут приводить к серьёзным дерматитам, в частности, к обострению экземы", – предупредила Светлана Жабоева.

Чтобы предотвратить этого, врач советует использовать увлажняющие средства, содержащие церамиды. Если же микротравмы уже есть, дерматолог рекомендует их обрабатывать специальными средствами.

"Медленное заживление может свидетельствовать об ослабленном иммунитете. Если у человека медленно заживают раны, хоть летом, хоть зимой, – это показатель нарушений в организме, в том числе нарушения регенерации, дефицита витамина D", – предупредила Жабоева.

Такой симптом может свидетельствовать о том, что у человека проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет.