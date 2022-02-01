Секретарь СНБО Украины заявил об опасности использования русского языка
Таким образом Алексей Данилов прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о защите русскоязычных граждан. Он увидел в этом "угрозу" для всего мира.
Фото © Facebook / Алексей Данилов
Использование русского языка в мире является небезопасным из-за позиции России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Таким образом он прокомментировал позицию российской стороны о необходимости защиты русскоязычных граждан.
"Что касается выступления господина Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных", — отметил Данилов в эфире телеканала ICTV.
По его мнению, в связи с такой позицией России, использование русского языка становится якобы "очень опасной вещью в мире".
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме назвали законы Украины против русского языка проявлением русофобии. Депутаты напомнили, что именно языковое притеснение стало причиной вооружённого конфликта в Донбассе.
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