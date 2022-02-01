Секретарь СНБО Украины заявил об опасности использования русского языка

Использование русского языка в мире является небезопасным из-за позиции России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Таким образом он прокомментировал позицию российской стороны о необходимости защиты русскоязычных граждан.

"Что касается выступления господина Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных", — отметил Данилов в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, в связи с такой позицией России, использование русского языка становится якобы "очень опасной вещью в мире".