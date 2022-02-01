Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, в первый день февраля жителей столицы ждёт температура воздуха выше нормы на девять градусов.
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В столице в конце недели ожидается резкое похолодание на шесть-восемь градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Учёный уточнил, что в ночь на субботу морозы будут достигать уже 14 градусов.
"Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на девять градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.
По словам Вильфанда, в пятницу ночью в Москве ожидается 7–12 градусов мороза, днём — 4–9 градусов ниже нуля. К субботе ночные морозы ещё немного окрепнут, столбики термометров будут опускаться до 10–14 градусов мороза. Днём 5 февраля вновь столбики термометров покажут минус 4–9.
Как сообщал Лайф ранее, другой метеоролог — Тишковец — предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов. По его словам, к середине недели снегопадов станет меньше, но в регион придёт антициклон, который и принесёт с собой временное похолодание.
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