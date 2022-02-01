Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве

В столице в конце недели ожидается резкое похолодание на шесть-восемь градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Учёный уточнил, что в ночь на субботу морозы будут достигать уже 14 градусов.

"Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на девять градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, в пятницу ночью в Москве ожидается 7–12 градусов мороза, днём — 4–9 градусов ниже нуля. К субботе ночные морозы ещё немного окрепнут, столбики термометров будут опускаться до 10–14 градусов мороза. Днём 5 февраля вновь столбики термометров покажут минус 4–9.