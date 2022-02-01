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Пушков предположил, в чём главный смысл анонсированных Западом санкций

По мнению сенатора, так Соединённые Штаты и их партнёры пытаются заставить Россию не реагировать на поставку вооружения властям Украины.

31 января, 22:53
<p>Алексей Пушков © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/121026/?hl=%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совфед РФ</a></p>

Алексей Пушков © Совфед РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что западные страны, анонсируя введение жёстких санкций против России, используют их с целью не дать Москве выступить против действий самих Штатов.

"Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

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По мнению российского сенатора, в этом и есть главный смысл анонсирования подобных санкций.

Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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