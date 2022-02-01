Пушков предположил, в чём главный смысл анонсированных Западом санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что западные страны, анонсируя введение жёстких санкций против России, используют их с целью не дать Москве выступить против действий самих Штатов.

"Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.