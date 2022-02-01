Пушков предположил, в чём главный смысл анонсированных Западом санкций
По мнению сенатора, так Соединённые Штаты и их партнёры пытаются заставить Россию не реагировать на поставку вооружения властям Украины.
Алексей Пушков © Совфед РФ
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что западные страны, анонсируя введение жёстких санкций против России, используют их с целью не дать Москве выступить против действий самих Штатов.
"Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и её военное освоение со стороны стран альянса", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
По мнению российского сенатора, в этом и есть главный смысл анонсирования подобных санкций.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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