В России могут ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты

В России в 2022 году за незаконный оборот криптовалюты могут ввести ответственность вплоть до уголовной, а её использование сделать отягчающим обстоятельством. Как пишут "Известия", это следует из дорожной карты, которая подготовлена правительством.

Планируется подготовить правки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях за совершение преступлений с использованием цифровых валют. Например, за уклонение от декларирования операций с криптовалютой. Криптовалютный бизнес намерены официально признать предпринимательством — соответствующую деятельность Минэку поручено внести в ОКВЭД. Минфин до конца этого года должен будет разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов. Росмониторинг — сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений.

Отмечается, что вопросы правового статуса майнинга изначально хотели рассматривать отдельно, но теперь их решено включить в эту дорожную карту регулирования криптовалют в России. Поручение разработать нормативно-правовую базу дал профильным ведомствам (Минфин, Минцифры, Минэк, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг) вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В аппарате вице-премьера газете сообщили, что ведутся консультации со всеми заинтересованными ведомствами "в части проработки и включения в неё вопросов регулирования майнинга". Аналитики в целом считают, что разумно было бы идти по пути Европы: там компании платят за потребляемое электричество, а также предоставляют определённое количество рабочих мест и перечисляют налоги. В России большой потенциал для добычи криптовалют, и в правительстве это понимают, что даёт основания для оптимизма, говорят собеседники издания.

Ранее Лайф сообщал, что правительство утвердило "дорожную карту" по регулированию криптовалют. Сообщается, что проект может быть доработан с учётом развернувшейся риторики. Документ готовили Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России.

А перед этим Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь, Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.