CNN: США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности
Вашингтон, как уже заявлял ранее, не хотел бы раскрывать эту тему в публичном пространстве, однако выбор оставляет за Москвой. Там добавляют, что привержены переговорам с Россией.
© Twitter / The White House
Власти Соединённых Штатов получили от России ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом сообщает американский телеканал CNN и ряд других американских СМИ.
"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", — сообщил журналистам представитель американской администрации.
Там добавили, что считают непродуктивным обсуждение российского ответа на предложения Белого дома в публичном пространстве. В то же время выбор власти США оставляют за Москвой.
Отдельно американский чиновник заверил, что США в полной мере привержены диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Параллельно они намерены продолжать диалог с союзниками и партнёрами, в том числе Украиной.
6 ответов Владимира Путина на американское "нет": Что пишут западные СМИ о реакции России на жёсткий отказ НАТО
Лайф рассказывал, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Комментариев: 0