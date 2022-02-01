CNN: США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности

Власти Соединённых Штатов получили от России ответ на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом сообщает американский телеканал CNN и ряд других американских СМИ.

"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", — сообщил журналистам представитель американской администрации.

Там добавили, что считают непродуктивным обсуждение российского ответа на предложения Белого дома в публичном пространстве. В то же время выбор власти США оставляют за Москвой.

Отдельно американский чиновник заверил, что США в полной мере привержены диалогу с Россией по гарантиям безопасности. Параллельно они намерены продолжать диалог с союзниками и партнёрами, в том числе Украиной.