По восточному календарю наступил год Тигра

Февраль начался с большого праздника — китайского Нового года. Именно сегодня согласно восточному лунному календарю наступил год Тигра. Он продлится до 22 января 2023 года.

Каждый год в этом календаре представлен определённым знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок зодиакальных животных. В текущем 2022 году хозяином стал Чёрный Водяной Тигр. Согласно преданию, он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу.

Перед праздником миллионы китайцев отправились в путь, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. При этом власти рекомендовали оставаться дома, чтобы не вызвать новую вспышку ковида на фоне зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4–20 февраля в Пекине. В каждой провинции и даже городе ограничения, связанные с коронавирусом, отличаются по степени строгости и подвержены быстрым изменениям.