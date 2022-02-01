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По восточному календарю наступил год Тигра

Фиксированной даты у этого праздника в КНР нет: начало года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и перемещается между 21 января и 21 февраля.

31 января, 23:05

© Pixabay

Февраль начался с большого праздника — китайского Нового года. Именно сегодня согласно восточному лунному календарю наступил год Тигра. Он продлится до 22 января 2023 года.

Каждый год в этом календаре представлен определённым знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок зодиакальных животных. В текущем 2022 году хозяином стал Чёрный Водяной Тигр. Согласно преданию, он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу.

Перед праздником миллионы китайцев отправились в путь, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. При этом власти рекомендовали оставаться дома, чтобы не вызвать новую вспышку ковида на фоне зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4–20 февраля в Пекине. В каждой провинции и даже городе ограничения, связанные с коронавирусом, отличаются по степени строгости и подвержены быстрым изменениям.

Тигрице Виоле устроили праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года

Тигрице Виоле устроили праздничный завтрак в преддверии китайского Нового года

А ранее Лайф писал, что ведьма Алёна Полынь научила правильно встречать китайский Новый год Тигра. Она рассказала, как настроить себя на удачу и на достижение поставленных целей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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