Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в 71 регионе России

Инфекция расходится среди граждан всех возрастов. Основные возбудители — респираторные вирусы и грипп типа А.

На 1 февраля в России порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказался превышен в 71 из 85 регионов. Такие данные обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора за четвёртую неделю года — с 24.01.2022 по 30.01.2022.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заметен среди россиян всех возрастов. Основные возбудители — респираторные вирусы и грипп типа А.