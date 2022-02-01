Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в 71 регионе России
Инфекция расходится среди граждан всех возрастов. Основные возбудители — респираторные вирусы и грипп типа А.
На 1 февраля в России порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказался превышен в 71 из 85 регионов. Такие данные обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора за четвёртую неделю года — с 24.01.2022 по 30.01.2022.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там добавили, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заметен среди россиян всех возрастов. Основные возбудители — респираторные вирусы и грипп типа А.
Ранее Лайф рассказывал, что нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и ковиде. Он посоветовал россиянам при лечении простуды отдать предпочтение тёплым напиткам, которые помогут снять болевые ощущения в горле и восполнить уровень жидкости в организме.
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