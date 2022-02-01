В Южно-Сахалинске сообщили о "минировании" трёх школ и двух ТРЦ
Из зданий учебных заведений эвакуировали детей и педагогов для проверки информации. Подобные сигналы об "опасности" поступили также в детсад и поликлинику.
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В Южно-Сахалинске в единую дежурно-диспетчерскую линию экстренной службы поступили сообщения о "минировании" сразу трёх школ. Образовательные учреждения №1, №5 и №8, по сообщению неизвестных, оказались по угрозой.
Была начата эвакуация детей и педагогов, здания будет обследованы экспертами. Как передаёт otvprim.ru, также 1 февраля с утра поступил звонок от неизвестного о минировании детского сада №7. 154 воспитанника и 50 сотрудников были выведены из здания. А из Корсакова поступило сообщение об эвакуации детской поликлиники. Также "заминированы" оказались два популярных торговых центра в Южно-Сахалинске — "Сити Молл" и "Аллея". Посетителей также срочно попросили покинуть территории.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные сообщили о "минировании" в аэропорту Южно-Сахалинска. Подобная информация также поступила в три школы и одну гимназию. А в Администрации Корсаковского городского округа сообщили о шести "заминированных" школах. Подобные "сигналы" в регионе появляются уже вторую неделю.
Волна ложных сообщений об угрозе взрыва прокатилась и по нескольким регионам страны. 20 января по этой причине пришлось эвакуировать все школы Тюмени и Челябинска, а 21-го числа эстафету подхватили образовательные учреждения Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территориях школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о минировании в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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