В Южно-Сахалинске сообщили о "минировании" трёх школ и двух ТРЦ

В Южно-Сахалинске в единую дежурно-диспетчерскую линию экстренной службы поступили сообщения о "минировании" сразу трёх школ. Образовательные учреждения №1, №5 и №8, по сообщению неизвестных, оказались по угрозой.

Была начата эвакуация детей и педагогов, здания будет обследованы экспертами. Как передаёт otvprim.ru, также 1 февраля с утра поступил звонок от неизвестного о минировании детского сада №7. 154 воспитанника и 50 сотрудников были выведены из здания. А из Корсакова поступило сообщение об эвакуации детской поликлиники. Также "заминированы" оказались два популярных торговых центра в Южно-Сахалинске — "Сити Молл" и "Аллея". Посетителей также срочно попросили покинуть территории.