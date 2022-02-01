Росстат определил самые дорогие и дешёвые для жизни города страны

Самым дорогим из 290 рассмотренных в рамках исследования городов и посёлков городского типа России признан административный центр Чукотки Анадырь, соответствующие результаты получил Росстат. Там стоимость набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% выше среднероссийского значения. Самым дорогим Анадырь становится в пятый раз подряд.

Как сообщает РБК, немногим, но дешевле обходятся товары и услуги жителям населённых пунктов Камчатского края и Якутии (отдалённые районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва с индексом 1,28 при общероссийском значении 1 осталась за пределами первой десятки, а Санкт-Петербург вошёл только в четвёртую десятку.

В первую десятку же вошли муниципальные образования Ингушетии, Мордовии, Удмуртии, Новосибирской и Саратовской области. Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани. Там индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

При этом отмечается, что при расчёте индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей: как правило, в самых "дорогих" городах зарплаты одни из самых высоких. Так, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. руб., то есть в 2,2 раза больше, чем в среднем по России. В Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по России. В Москве средние денежные доходы одного жителя в третьем квартале 2021 года позволили бы купить 3,4 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Якутии же на среднедушевые доходы можно приобрести только 2,1 фиксированного набора.