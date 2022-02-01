НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Росстат определил самые дорогие и дешёвые для жизни города страны

Москва осталась за пределами первой десятки, а Санкт-Петербург вошёл только в число первых 40 населённых пунктов по этому уровню. Эксперты также сравнили зарплаты.

1 февраля, 00:10

© Агентство "Москва"

Самым дорогим из 290 рассмотренных в рамках исследования городов и посёлков городского типа России признан административный центр Чукотки Анадырь, соответствующие результаты получил Росстат. Там стоимость набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% выше среднероссийского значения. Самым дорогим Анадырь становится в пятый раз подряд.

Как сообщает РБК, немногим, но дешевле обходятся товары и услуги жителям населённых пунктов Камчатского края и Якутии (отдалённые районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва с индексом 1,28 при общероссийском значении 1 осталась за пределами первой десятки, а Санкт-Петербург вошёл только в четвёртую десятку.

В первую десятку же вошли муниципальные образования Ингушетии, Мордовии, Удмуртии, Новосибирской и Саратовской области. Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани. Там индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

При этом отмечается, что при расчёте индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей: как правило, в самых "дорогих" городах зарплаты одни из самых высоких. Так, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. руб., то есть в 2,2 раза больше, чем в среднем по России. В Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по России. В Москве средние денежные доходы одного жителя в третьем квартале 2021 года позволили бы купить 3,4 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Якутии же на среднедушевые доходы можно приобрести только 2,1 фиксированного набора.

Путин ответил на вопрос, какой российский город выбрал бы для жизни

Путин ответил на вопрос, какой российский город выбрал бы для жизни

Как сообщал Лайф, в России с 1 февраля вырастет размер пособий, пенсий и маткапитала. Эти изменения коснутся десятков миллионов человек. Увеличится страховая часть пенсий, ежемесячные выплаты на детей и так далее.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1