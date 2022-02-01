SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель с итальянским спутником
В прошлый раз для этого заказчик воспользовался услугами "Роскосмоса" — запуск был проведён в декабре прошлого года на ракете "Союз-СГ".
© SpaceX
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником. Аппарат COSMO-SkyMed будет заниматься дистанционным зондированием Земли.
Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.
На пятый раз запуск был совершён в 18:11 по местному времени (02:11 мск 1 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Первая ступень ракеты благополучно приземлилась. Ожидается, что спутник через час после запуска будет выведен на орбиту. Он принадлежит Итальянскому космическому агентству. В конце 2020 года такой же был выведен российской ракетой "Союз-СТ".
Лайф рассказывал, что в середине января на американской ракете в космос был запущен украинский спутник. Вскоре эксперт заявил, что аппарат был потерян на орбите.
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