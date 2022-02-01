SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель с итальянским спутником

Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.

На пятый раз запуск был совершён в 18:11 по местному времени (02:11 мск 1 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Первая ступень ракеты благополучно приземлилась. Ожидается, что спутник через час после запуска будет выведен на орбиту. Он принадлежит Итальянскому космическому агентству. В конце 2020 года такой же был выведен российской ракетой "Союз-СТ".