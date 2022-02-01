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SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель с итальянским спутником

В прошлый раз для этого заказчик воспользовался услугами "Роскосмоса" — запуск был проведён в декабре прошлого года на ракете "Союз-СГ".

31 января, 23:46
<p>© SpaceX</p>

© SpaceX

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником. Аппарат COSMO-SkyMed будет заниматься дистанционным зондированием Земли.

Примечательно, что запуск изначально был запланирован на 27 января, однако с тех пор четыре раза переносился. Три намеченных срока были пропущены из-за плохих погодных условий, а четвёртый — из-за появления в зоне запуска некоего постороннего судна.

На пятый раз запуск был совершён в 18:11 по местному времени (02:11 мск 1 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Первая ступень ракеты благополучно приземлилась. Ожидается, что спутник через час после запуска будет выведен на орбиту. Он принадлежит Итальянскому космическому агентству. В конце 2020 года такой же был выведен российской ракетой "Союз-СТ".

Последняя надежда отечественного космоса: Зачем Россия создала убийцу Falcon 9

Последняя надежда отечественного космоса: Зачем Россия создала убийцу Falcon 9

Лайф рассказывал, что в середине января на американской ракете в космос был запущен украинский спутник. Вскоре эксперт заявил, что аппарат был потерян на орбите.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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