Последняя надежда отечественного космоса: Зачем Россия создала убийцу Falcon 9 О новой ракете известно не так много, как хотелось бы. Однако именно "Союз-5" в перспективе следующих 10–15 лет может стать главным поставщиком хороших новостей для российской и мировой космонавтики. 26 января, 21:40 "Союз-5". Коллаж © LIFE. Фото © РКК "Энергия"

В ближайшее время в цехах ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) должно начаться производство новой полутяжёлой ракеты "Союз-5" (она же "Иртыш"). Её проектирование началось взамен производимой на Украине ракеты "Зенит", которую Россия и Незалежная планировали использовать в рамках совместного проекта "Морской старт". Новая ракета может проложить России путь по возврату рынка пусковых услуг в свою орбиту. Тем более что объём мирового космического рынка к 2027 году достигнет астрономической цифры — 32,5 миллиарда долларов. Эти деньги удастся заработать при нескольких условиях, одно из которых — современные технологии. Инженер-конструктор систем вывода полезной нагрузки, бывший научный консультант американской компании Thiokol Антон Пилипенко в беседе с Лайфом пояснил, что крупные заказчики всё пристальнее присматриваются к нише средних (полутяжёлых) ракет.

Это происходит потому, что каждая компания или ведомство подбирает оптимальную конфигурацию запуска. Исходя из этого выстраивается и стоимость. Зачем платить 100 миллионов долларов за пуск, если можно заплатить вдвое меньше? Россия с появлением "Союза-5" получит уникальную ракету, которая закрывает большинство потребностей всех государственных и частных компаний, строящих спутники массой до десяти тонн. Судя по сведениям, которые поступают сейчас, ракета будет значительно надёжнее и экологичнее, поэтому никаких этических проблем с использованием таких технологий не будет, а спрос на них уже есть Антон Пилипенко Инженер-конструктор систем вывода полезной нагрузки, бывший научный консультант компании Thiokol

Ракета "Союз-5" — это прорыв или нет?

Рынок пусковых услуг делится на несколько сегментов. Для каждого из них в зависимости от типа выводимой нагрузки строятся определённые ракеты. Сверхтяжёлыми ракетами пока никто в промышленных масштабах не пользуется, а такие ракеты, как российские средние "Союз-2" и тяжёлые Falcon 9, пользуются большим спросом у стран, для которых собственная космическая программа — непозволительная роскошь. В отличие от своего трёхступенчатого собрата новая ракета "Союз-5" будет гораздо технологичнее. Место в разгонном блоке первой ступени займут кислородно-керосиновые двигатели РД-171МВ. Их в среде ракетчиков называют "роллс-ройсами". Они неприхотливы, надёжны и работают гораздо эффективнее ракетных двигателей предыдущего поколения.

Одним из ключевых отличий от "Союза" у ракет текущего поколения может стать сниженная масса топлива. Чем меньше его потребуется при регулярных запусках, тем больше будет эффективность. И, как следствие, тем больше получится заработать денег. Кстати, о деньгах. "Союз-5" появляется в переломный для российской космонавтики момент. Помимо Федеральной космической программы (включая военную её часть) есть и "внешний" (или коммерческий) космос, на котором Россия может зарабатывать приличные деньги. С появлением на арене Илона Маска и SpaceX значительная часть российских заказов на космические услуги ушла в США. "Союз-5" может предложить потенциальным клиентам нечто большее, то, чего нет у SpaceX, — доступность запуска.

Ракета "Союз-5" ("Иртыш"). © LIFE

Сколько стоит запуск Falcon 9

Falcon 9. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / Anadolu Agency

В 2019 году американские аналитики прогнозировали, что стоимость запуска Falcon 9 должна пробить психологическую отметку в 50 миллионов долларов, но этого так и не произошло. Реальная (не демпинговая) цифра всё это время оставалась прежней — около 85 миллионов долларов за один запуск. У российских средних ракет "Союз-2" всё это время присутствовала одна важная и неприятная проблема — низкая эффективность. За 50 миллионов стоимости пуска ракета выводила на низкую опорную орбиту максимум девять тонн груза. Новый "Союз-5" будет выводить на ту же орбиту вдвое больше груза — 17,5 тонны. При этом существенно изменится и масса. В отличие от "двоек" "пятёрка" потяжелеет почти в два раза. С 313 тонн стартовой массы ракета "поправится" до 530.

При этом стоимость пуска значительно не изменится, она по-прежнему будет составлять около 50–55 миллионов долларов, что (если убрать оборонные контракты SpaceX и сравнивать стоимость запусков напрямую) значительно меньше, чем у любых прямых конкурентов, включая компанию из Хоторна. При этом "Союз-5" будет гораздо надёжнее ракет, которые используются в России сейчас. Источники, близкие к производителю ракет, отмечают, что корпус ракеты, система управления и другие критические узлы выполнены "с учётом возможного увеличения полезной нагрузки без снижения надёжности". Это значит, что "Иртыш" может стать настоящим "космическим мулом" российской космонавтики на ближайшие несколько лет, заменив сразу несколько типов ракет: и "Протоны", и "Союзы" текущих поколений. Грузы поменьше в целях экономии на себя примет "Союз-2ЛК" — лёгкая (и, возможно, сверхлёгкая) ракета, запускать которую планируют с железнодорожных путей.

"Морской старт" начинает оживать

Спутник "Аист-2Д". Фото © "Роскосмос"

Облетать ракету планируют уже в 2023 году. Во время первого пуска на орбиту собираются вывести спутник "Аист-2Д". Зарабатывать на пусках ракеты "Союз-5" планируют двумя годами позже — в 2025 году могут состояться первые запуски с платформы "Морской старт". Командное судно и пусковая платформа, которые буксируются поближе к экватору для наиболее эффективного вывода спутника на орбиту, всё это время были прикованы к причальной стенке порта Славянка на Дальнем Востоке. Изначально комплекс был рассчитан на совместное использование украинских ракет "Зенит". Они долгое время считались эталонными с точки зрения эффективности вывода полезной нагрузки, однако "Союз-5" решит и эту проблему.

Собеседники Лайфа, близкие к ракетно-космической отрасли, прогнозируют, что после начала эксплуатации "Морского старта" разработчики космической техники могут проработать вариант создания многоразовой ракеты. Её разработку много лет откладывали, однако если технологию удастся доработать для промышленного использования, то стоимость запуска ракеты с текущих 50–55 миллионов долларов может быть обрушена до 25–30 миллионов. Такие условия могут распахнуть двери на российский рынок для компаний, которые вчера и не подозревали, что возможность запускать ракеты недорого и с гарантией появится в обозримом будущем.

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