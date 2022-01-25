Верхом на "скальпеле": Зачем Россия строит космодром на поезде Судного дня На новом подвижном космодроме планируют разместить лёгкие и сверхлёгкие типы ракет, однако всех проблем российской космонавтики это, скорее всего, не решит. 24 января, 21:40 БЖРК в экспозиции музея Октябрьской железной дороги на бывшем Варшавском вокзале в Санкт-Петербурге. Фото © Wikipedia

Новый космодром и новая ракета

В конце января 2022 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты лёгкого и сверхлёгкого класса в России планируют запускать с железнодорожных платформ, а работы в этом направлении уже ведутся. Рогозин отметил, что проект будут разрабатывать инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и дру­гих организаций "Роскосмоса".

Также Рогозин сообщил, что в данный момент совершенствуется конструкция ракеты "Союз-2". По словам руководителя "Роскосмоса", мировой спрос на ракетные пуски будет только возрастать, поэтому ракеты могут прослужить ещё около 10 лет. Подробных данных о том, какими характеристиками будет обладать железнодорожный космодром, пока нет, однако можно предположить, что его построят под уже разработанную ракету — "Союз-2ЛК". Эта ракета, а также её более лёгкие версии могут проложить дорогу российской космонавтике на рынок малых и сверхмалых спутников, запускать которые на обычных ракетах для потенциальных заказчиков слишком дорого. Но нужно ли создавать для этого отдельный стартовый комплекс?

Поезд судного дня

Российский "ядерный поезд" — боевой железнодорожный ракетный комплекс — приняли на вооружение в 1989 году как одну из ответных мер на увеличение ударного потенциала США и НАТО. Многолетней боевой службы не случилось — уже в середине нулевых БЖРК с ракетой РТ-23УТТХ попал под действие договора СНВ-1 и был утилизирован. Однако идея дешёвого запуска ракет с железнодорожной платформы жила ещё много лет и стала пользоваться особой популярностью после того, как российские космические предприятия начали терять заказы на пусковые услуги из-за активности Илона Маска и компании SpaceX.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс в железнодорожном музее Санкт-Петербурга. Фото © Wikipedia / Panther

Идея поставить стартовый стол на железнодорожную платформу появилась не случайно — ракеты таким образом много лет возят к месту старта, например, от самарского завода "Прогресс" на космодром Байконур тянется вереница из нескольких закрытых контейнеров, которые охраняют люди с оружием. К тому же весь объём данных для такого комплекса уже получен. Пока БЖРК находился на вооружении и ездил по обычным рельсам, советские ракетчики научились отводить в сторону провода и запускать ракету с платформы так, чтобы рельсы после этого не приходилось укладывать заново. Инженер-конструктор автоматической системы управления БЖРК Пётр Кондрашов отмечает, что весь технологический задел для нового комплекса можно позаимствовать из прошлых разработок.

Всё будет рассчитываться исходя из параметров пуска ракеты. Качество путей значительно выше, чем при СССР, к тому же практически отсутствуют ограничения на выбор точки полёта — ракету можно запускать прямо на заводе, если есть малонаселённый участок пути, к примеру. Задача упрощается максимально: вывезли ракету подальше от города, запустили, вернули комплекс обратно на завод, поставили новую ракету. Но это в теории. Как будет на практике, пока говорить рано Пётр Кондрашов Инженер-конструктор автоматический системы управления БЖРК

Инфографика © LIFE

Три важных вопроса к проекту

Проблема состоит в том, что на первый взгляд создавать новый космодром, да ещё и подвижный, нет никакого смысла.

Первый и, пожалуй, главный вопрос касается стоимости создания. Если разработка нового стартового комплекса будет сопоставима с ценой строительства нового космодрома, то заработать на таком проекте будет сложно. Главное условие для успешной космонавтики будущего — сокращение издержек. Если получится создать уникальное сооружение малой кровью и заручиться предоплатой от нескольких заказчиков на несколько лет вперёд, тогда смысл будет.

Во-вторых, максимальной эффективности ракеты-носителя можно достичь при запуске из как можно более южной точки. В России эта точка находится в горах Дагестана. Но туда состав с ракетой и пусковой платформой ещё нужно доставить. Если эта проблема будет решена быстро и дёшево и не потребует дополнительных финансовых вливаний, тогда в программе будет просматриваться экономическая целесообразность.

В-третьих, есть более эффективные решения. Например, плавучий космодром "Морской старт", который ржавеет в порту Славянка на Дальнем Востоке. В данный момент "Роскосмос" ищет зарубежного партнёра для эксплуатации "Морского старта", с которого планировали запускать ракеты "Союз-5". Вполне возможно, что адаптировать лёгкие и сверхлёгкие ракеты под этот проект не получилось.

К тому же хорошей альтернативой новому мобильному космодрому мог бы оказаться "Воздушный старт" — программа запуска лёгких и сверхлёгких ракет. Но для ракет "Союз-2ЛК" при массе в 313 тонн не найдётся мощного самолёта. Максимальная грузоподъёмность Ан-124-100 "Руслан" составляет 120 тонн, то есть как минимум для запуска сверхлёгких ракет эти машины могут пригодиться. Если "Воздушный старт" довести до ума при помощи зарубежных инвестиций, то и необходимость создавать новый железнодорожный космодром может отпасть сама собой.

Популяризатор космонавтики, писатель Виталий Егоров пояснил: для такого космодрома могут не действовать ограничения, характерные для обычных пусковых комплексов.

В зависимости от орбиты оптимальная географическая широта старта может меняться. На полярные орбиты ракеты выгоднее с севера запускать. И обычный космодром от севера к югу не перетащишь. К тому же малые ракеты обычно на полярные орбиты и запускают, поэтому южное расположение им не нужно Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, писатель

Космодром на железной дороге

Рассуждать о необходимости создания нового железнодорожного космодрома нужно с оглядкой на опыт использования БЖРК. Одной из причин, по которым военные подумывали отказаться от такого оружия, был высокий риск повреждения дорожного полотна. Если говорить простым языком, то военные всерьёз переживали, что авария "ядерного поезда" на путях и перекрытие района выведут из строя не только локомотив, но и дорогостоящую ракету. Для коммерческой нагрузки — ракеты + спутники — эта вероятность сохраняется. Частично этот вопрос может решить страховая компания, но если аварийность комплекса окажется высокой, возрастёт и стоимость страховки, и, как следствие, стоимость пуска.

Бизнес-модель нового железнодорожного космодрома пока имеет равные шансы на успех и крах. С одной стороны, в России накоплен достаточный опыт в создании ракетной и космической техники, с другой — неудачи с "Морским стартом", отсутствие полноценной (не перспективной или испытательной) многоразовой ракеты, санкции США в адрес космических предприятий России и другие трудности могут поставить крест на уникальной разработке.

Авторы Сергей Андреев