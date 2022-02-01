Британия решила выделить Украине $118 млн на поддержку энергетики

88 млн фунтов стерлингов, что около 118 млн долларов или 8,7 млрд рублей, выделит Великобритания на поддержку стабильного управления и энергетическую независимость Украины. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона перед его поездкой в страну. Там выразили уверенность, что эти вливания окажут содействие в "защите верховенства права", борьбе с коррупцией и "помогут в осуществлении усилий сократить зависимость Украины от российских поставок".

"Правильно, чтобы каждый украинец определял, как управляется страна. Как друг и демократический партнёр, Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто хочет его разрушить", — заявил перед вылетом в Киев Джонсон.

В Лондоне утверждают, что эта помощь также "усилит возможности страны по сопротивлению злонамеренному и антидемократичному влиянию". Джонсон вновь обратился к Москве, призвав "Россию отступить и начать диалог для того, чтобы найти дипломатическое разрешение и избежать дальнейшего кровопролития".

До этого Financial Times указала на тревогу Франции и Германии из-за агрессии Британии в адрес РФ. По словам колумниста издания Анн-Сильвен Шассани, официальные Париж и Берлин с беспокойством наблюдают за тем, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника США.