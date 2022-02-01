В России стало больше женщин в советах директоров компаний

Количество женщин, являющихся членами советов директоров и топ-менеджерами компаний, увеличилось в России. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte "Женщины в советах директоров: глобальная перспектива".

Как пишет РБК, если говорить о процентном соотношении, то сейчас в российских компания 8,4% женщин занимают должности топ-менеджеров и членов советов директоров. Этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом, когда женщин на таких постах было 7,8%.

"Мы ожидаем, что эта доля в ближайшем будущем вырастет, особенно это касается женщин в правлениях компаний и среди руководителей бизнесов", — заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова.