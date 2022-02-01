Инфекционист Тимаков рассказал, когда человек с "омикроном" наиболее заразен
Бывает такое, что при всех признаках заболевания ПЦР-тест выдаёт отрицательный результат, но человек на самом деле может быть инфицирован. Точно может быть понятно, в среднем, за 7 дней
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При заражении штаммом коронавируса "омикрон" ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Такое возможно, например, когда неправильно взят анализ: не в тот день, или недостаточное количества материала, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Эксперт отметил, что омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться. Поэтому при наличии признаков лучше избегать контактов.
"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идёт во время инкубационного периода. Усреднённый инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", — уточнил Тимаков в интервью радио Sputnik.
Однако в каждом конкретном случае период, в течение которого человек с CoViD-19 опасен для окружающих, индивидуален — это зависит от тяжести заболевания. Вакцинированные переносят коронавирусную инфекцию легче, говорит Тимаков.
"При предыдущих штаммах от десяти дней до трёх недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований ещё не видел", — добавил Евгений Тимаков.
Ранее Лайф расказывал, что британские учёные назвали главные симптомы нового "стелс-омикрона". Более специфичные последствия заражением подтипом BA.2 ещё предстоит установить. Они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1, говорят исследователи.
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