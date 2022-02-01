Инфекционист Тимаков рассказал, когда человек с "омикроном" наиболее заразен

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Такое возможно, например, когда неправильно взят анализ: не в тот день, или недостаточное количества материала, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Эксперт отметил, что омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться. Поэтому при наличии признаков лучше избегать контактов.

"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идёт во время инкубационного периода. Усреднённый инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", — уточнил Тимаков в интервью радио Sputnik.

Однако в каждом конкретном случае период, в течение которого человек с CoViD-19 опасен для окружающих, индивидуален — это зависит от тяжести заболевания. Вакцинированные переносят коронавирусную инфекцию легче, говорит Тимаков.

"При предыдущих штаммах от десяти дней до трёх недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований ещё не видел", — добавил Евгений Тимаков.