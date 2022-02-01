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Профессор Ардашев объяснил, в каком случае кофе безвреден для сердца

Также врач раскрыл причины, почему этот бодрящий напиток может быть опасен для мозга. Но не всё так плохо: любимый многими напиток может быть и полезен.

1 февраля, 02:55

Фото © Pexels

Если кофе употреблять в разумном количестве, этот напиток не будет негативно влиять на сердечный ритм. В этом убеждён профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев. Он отметил, что кофе — это сложная смесь более 150 химических веществ, каждое из которых сказывается на организме по-своему.

Как объяснил Ардашев агентству "Прайм", антиоксиданты и фенолы, входящие в состав кофе, уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием. По словам медика, ещё один положительный момент в том, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора, поэтому кофе "бодрит и придаёт сил", рассказывает учёный. Как он отметил, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце".

"В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчёркивает Ардашев.

The Mirror: Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск хронических болезней печени

The Mirror: Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск хронических болезней печени

Ранее Лайф писал, что доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака. Он также отметил пользу зелёного чая. Врач напомнил, что этот напиток содержит большое количество полифенолов, которые тоже способны снижать риск развития онкологического заболевания.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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