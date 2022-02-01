Профессор Ардашев объяснил, в каком случае кофе безвреден для сердца

Если кофе употреблять в разумном количестве, этот напиток не будет негативно влиять на сердечный ритм. В этом убеждён профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев. Он отметил, что кофе — это сложная смесь более 150 химических веществ, каждое из которых сказывается на организме по-своему.

Как объяснил Ардашев агентству "Прайм", антиоксиданты и фенолы, входящие в состав кофе, уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием. По словам медика, ещё один положительный момент в том, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора, поэтому кофе "бодрит и придаёт сил", рассказывает учёный. Как он отметил, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце".

"В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчёркивает Ардашев.