Профессор Ардашев объяснил, в каком случае кофе безвреден для сердца
Также врач раскрыл причины, почему этот бодрящий напиток может быть опасен для мозга. Но не всё так плохо: любимый многими напиток может быть и полезен.
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Если кофе употреблять в разумном количестве, этот напиток не будет негативно влиять на сердечный ритм. В этом убеждён профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев. Он отметил, что кофе — это сложная смесь более 150 химических веществ, каждое из которых сказывается на организме по-своему.
Как объяснил Ардашев агентству "Прайм", антиоксиданты и фенолы, входящие в состав кофе, уменьшают воспаление и предупреждают развитие онкозаболеваний, обладают противодиабетическим действием. По словам медика, ещё один положительный момент в том, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора, поэтому кофе "бодрит и придаёт сил", рассказывает учёный. Как он отметил, "органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце".
"В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — подчёркивает Ардашев.
Ранее Лайф писал, что доктор Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака. Он также отметил пользу зелёного чая. Врач напомнил, что этот напиток содержит большое количество полифенолов, которые тоже способны снижать риск развития онкологического заболевания.
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