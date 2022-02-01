Переодевался в женщину: В Хабаровске поймали серийного квартирного вора-конспиратора

В Хабаровске переодетый в женщину вор звонит в квартиру. Видео © УМВД по Хабаровскому краю

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж: к трём случаям оказался причастен один человек — ранее не судимый 33-летний местный житель. Он нашёл, казалось бы, беспроигрышную схему: снимал жильё посуточно, а съехав, возвращался и благодаря скопированному ключу забирал дорогую технику.

"Из трёх квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей", — сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

В некоторых случаях подозреваемый даже использовал меры конспирации: он переодевался в женскую одежду и надевал парик. Один из таких моментов запечатлела камера наблюдения. Украденное мужчина продал на городском рынке за 30 тысяч рублей, деньги просто потратил. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет. Награбленное уже найдено и возвращено владельцам.