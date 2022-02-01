В Белоруссии развернули российскую мотострелковую бригаду
На территории республики проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Пока идёт первый этап — передислокация сил, а с 9 февраля начнётся основной.
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В Белоруссии в рамках двусторонних учений развёрнута мотострелковая бригада Восточного военного округа Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развёртывание полевого лагеря в Белоруссии на полигоне "Брестский", — отметили в ведомстве.
В этом лагере возвели все объекты, необходимые для жизни солдат и офицеров в полевых условиях, в том числе столовые и медпункты. Организовано трёхразовое горячее питания, в палатках ест отопление. Оборудованы парки боевых машин, заправки, склады ГСМ и боеприпасов.
Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, будут выполнены перебазирование и создание группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, воздушной границы, а также проверка средств противовоздушной обороны. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — запланированы совместные учения: отражение условной внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.
Лайф рассказывал, что ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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