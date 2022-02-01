В Белоруссии развернули российскую мотострелковую бригаду

В Белоруссии в рамках двусторонних учений развёрнута мотострелковая бригада Восточного военного округа Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развёртывание полевого лагеря в Белоруссии на полигоне "Брестский", — отметили в ведомстве.

В этом лагере возвели все объекты, необходимые для жизни солдат и офицеров в полевых условиях, в том числе столовые и медпункты. Организовано трёхразовое горячее питания, в палатках ест отопление. Оборудованы парки боевых машин, заправки, склады ГСМ и боеприпасов.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, будут выполнены перебазирование и создание группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, воздушной границы, а также проверка средств противовоздушной обороны. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — запланированы совместные учения: отражение условной внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.