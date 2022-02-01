Мировой рекорд: Учёным удалось "поймать" молнию длинной больше 700 километров

Два новых мировых рекорда — самую долгую и самую длинную вспышки молнии зарегистрировала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — специализированное учреждение Организации объединённых наций.

"При помощи новейших спутниковых технологий (комитет ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям — Прим. Лайфа) признал самой протяжённой молнию, охватившую по горизонтали расстояние 768 км плюс-минус 8 км над южными районами США 29 апреля 2020 года", — сообщила ВМО у себя в Twitter-аккаунте.

Новый рекорд на 60 км превышает прежний — молнию в Бразилии, которую заметили 31 октября 2018 года. Что касается самой продолжительной вспышки, то рекорд теперь принадлежит то, что наблюдалась 18 июня 2020 года над Уругваем и северными районами Аргентины: 17,102 секунды плюс-минус 0,002 секунды. Прежний максимум в 16,73 секунды был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что "молнии являются большой опасностью и уносят ежегодно много жизней". Их изучение "отражает большую обеспокоенность общественности", учитывая, что грозовые облака "могут перемещаться на большие расстояния", подчеркнул он. В ВМО напомнили, что в 1975 году в Зимбабве в результате прямого удара молнии в хижину погиб 21 находившийся там человек. В качестве самой тяжёлой по косвенным последствиям удара молнии зарегистрирована трагедия 1994 года в египетском населённом пункте Дронка, когда в результате возгорания нефтехранилища погибли 469 человек.