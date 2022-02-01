Несколько членов ИКАО заявили о пробелах в версии Минска о посадке рейса Ryanair

Некоторые государства – члены Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) усмотрели пробелы в предоставленной Белоруссией информации по инциденту с посадкой в аэропорту Минска воздушного судна авиакомпании Ryanair в прошлом году. Об этом говорится в заявлении организации.

"Некоторые государства совета выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией", — отмечается в документе, но не уточняется, о каких странах идёт речь.

Следственная группа ИКАО в свете этого продолжит работу по установлению всех обстоятельств того инцидента, говорится в сообщении.