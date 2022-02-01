Несколько членов ИКАО заявили о пробелах в версии Минска о посадке рейса Ryanair
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Некоторые государства – члены Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) усмотрели пробелы в предоставленной Белоруссией информации по инциденту с посадкой в аэропорту Минска воздушного судна авиакомпании Ryanair в прошлом году. Об этом говорится в заявлении организации.
"Некоторые государства совета выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией", — отмечается в документе, но не уточняется, о каких странах идёт речь.
Следственная группа ИКАО в свете этого продолжит работу по установлению всех обстоятельств того инцидента, говорится в сообщении.
Как рассказывал Лайф ранее, ИКАО подтвердила, что белорусский истребитель МиГ-29 не перехватывал самолёт с Романом Протасевичем. Таким образом, международная структура подтвердила версию, которую с самого начала излагал официальный Минск, комментируя обстоятельства посадки борта авиакомпании Ryanair.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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