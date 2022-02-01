Госдеп предписал членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию
Сообщение об этом появилось на фоне заявлений Запада о скоплении российских войск у границы с Украиной. В Белоруссии также сейчас проходят совместные с РФ военные учения.
Посольство США в Белоруссии © ТАСС \ Наталия Федосенко
Государственный департамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих, находящихся в Белоруссии, покинули эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Штатов.
"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - заявили в Госдепе.
Поясняется, что такое решение принято на фоне "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" России у украинский границы. По версии ведомства, ситуация в республике "непредсказуема", и гражданам США нужно принимать это в расчёт.
Лайф рассказывал, что сейчас в Белоруссии проходит первый этап совместных с Россией военных учений "Союзная решимость — 2022". В Минске подчеркнули оборонительный характер этих манёвров. Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
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