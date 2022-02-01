Госдеп предписал членам семей госслужащих США покинуть Белоруссию

Государственный департамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих, находящихся в Белоруссии, покинули эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Штатов.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - заявили в Госдепе.

Поясняется, что такое решение принято на фоне "необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности" России у украинский границы. По версии ведомства, ситуация в республике "непредсказуема", и гражданам США нужно принимать это в расчёт.