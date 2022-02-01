Посольство РФ в США: не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно
Российские дипломаты отметили, что трения и напряжённость в мире создаёт именно Вашингтон. Военная инфраструктура западных стран придвинута к границам РФ.
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Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США, напряжённость в двусторонних отношениях создаёт именно Вашингтон. Об этом заявили в российском посольстве в Соединённых Штатах.
"Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", – говорится в сообщении дипведомства на странице в "Фейсбуке".
В посольстве напомнили, что именно США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, снабжают современными наступательными вооружения нынешние украинские власти, а также в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам.
Ранее Лайф писал, что в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. При этом американские рестрикции могут отличаться от европейских.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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