Посольство РФ в США: не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно

Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США, напряжённость в двусторонних отношениях создаёт именно Вашингтон. Об этом заявили в российском посольстве в Соединённых Штатах.

"Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций", – говорится в сообщении дипведомства на странице в "Фейсбуке".

В посольстве напомнили, что именно США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, снабжают современными наступательными вооружения нынешние украинские власти, а также в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам.